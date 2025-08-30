Семьи военных ВСУ выступили против ужесточения наказания за невыполнение приказа

Семьи военнослужащих ВСУ протестуют против нового законопроекта, который предполагает усиление ответственности за невыполнение приказов командиров. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

«Ожидаемо эта новость вызвала гнев у украинского общества. Родственники мобилизованных отмечают, что командиры при этом сами не хотят нести никакой ответственности за преступные приказы», — рассказал источник.

Он также подчеркнул, что офицерский состав украинской армии практически не находится на передовой вместе с подчиненными, предпочитая оставаться в штабах.

В конце августа стало известно, что в профильный комитет Верховной рады Украины передан законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за неповиновение приказу командира вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, исключая возможность применения судом более мягких мер или условного осуждения. Сейчас статья 402 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишь условное наказание за невыполнение приказа.

Ранее в Киеве прошла акция против издевательств над военными.