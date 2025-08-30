Во Львове, где 30 августа убили бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, объявили спецоперацию «Сирена». Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

«На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты», — сказали в офисе генпрокурора.

Там добавили, что установление личности нападавшего и обстоятельства преступления продолжаются.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее Мирошник назвал политическую причину убийства Пурубия.