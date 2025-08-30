На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Магаданец «спасал» накопления и лишился 5,5 млн рублей

В Магадане пенсионер лишился 5,5 млн рублей, пытаясь защитить свои накопления
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Житель Магадана поверил в легенду мошенников о доставке и перевел мошенникам все накопления. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с 61-летним мужчиной под видом сотрудников службы доставки. Звонивший сообщил, что на имя магаданца оформлена доставка и убедил его сообщить код из смс-сообщения.

Спустя короткое время с потерпевшим связался другой мошенник, на этот раз представившийся специалистом Росфинмониторинга. Он сообщил о якобы зафиксированных противоправных операциях по банковскому счету мужчины и предложил «защитить» деньги путем перевода всех средств на «безопасный счет».

Поверив злоумышленникам, пенсионер перевел 5,5 млн рублей на указанные реквизиты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого петербуржец поверил лжегубернатору и отдал аферистам 20 млн рублей. Представившись главой города, неизвестные рассказали пострадавшему о крупном хищении из городского бюджета. Пенсионеру предложили помочь в поимке преступников. В результате он несколько раз встречался с курьерами злоумышленников, чтобы передать им свои деньги

.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка сбросила мошенникам с балкона более 1 млн рублей.

