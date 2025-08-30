На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Львове убит экс-спикер Рады Парубий

Нацполиция: во Львове убили экс-спикера Рады Андрея Парубия
РИА «Новости»

Во Львове убили общественно-политического деятеля, сообщила Национальная полиция Украины. Речь идет об Андрее Парубие, бывшем председателе Верховной Рады (2016-19), уточняет издание «Общественное».

По данным полиции, около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. Прибывшие на место правоохранители обнаружили пострадавшего, который позднее скончался от полученных травм на месте происшествия.

Полиция ищет киллера и выясняет его личность. На Парубия уже совершали покушение: в 2014 году во время встречи с соратниками по самообороне майдана в политика бросили гранату.

54-летний Андрей Парубий руководил Самообороной майдана с ноября 2013 по февраль 2014. Он также участвовал в Оранжевой революции 2004 года и впоследствии получил награду как «выдающийся участник революции».

Парубия, как одного из лидеров «Евромайдана», также называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее была раскрыта возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы.

