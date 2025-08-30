В Сумах произошли взрывы

«Страна.ua»: в Сумах на Украине произошли взрывы

В Сумах на Украине произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«О взрыве в Сумах сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

Рано утром 30 августа сообщалось о взрывах в Луцке Волынской области Украины.

Этой ночью украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Сумах, Черкассах, Днепропетровске, Броварах, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины.

В ночь на 30 августа российские военнослужащие нанесли комбинированный удар по объектам ВПК Украины. Telegram-канал Mash сообщил о прилетах по «Южмашу», Павлоградскому химзаводу и Павлоградскому механическому заводу, предприятиях и АЗС в Днепропетровской области и железной дороге в Киевской области.

ВСУ ночью также атаковали Россию беспилотниками — в Краснодаре из-за обломков БПЛА загорелся НПЗ. Подробности об обмене ударами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал причину, по которой Россия не отвечает зеркально на удары ВСУ.