На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сумах произошли взрывы

«Страна.ua»: в Сумах на Украине произошли взрывы
true
true
true
close
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сумах на Украине произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«О взрыве в Сумах сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

Рано утром 30 августа сообщалось о взрывах в Луцке Волынской области Украины.

Этой ночью украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Сумах, Черкассах, Днепропетровске, Броварах, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины.

В ночь на 30 августа российские военнослужащие нанесли комбинированный удар по объектам ВПК Украины. Telegram-канал Mash сообщил о прилетах по «Южмашу», Павлоградскому химзаводу и Павлоградскому механическому заводу, предприятиях и АЗС в Днепропетровской области и железной дороге в Киевской области.

ВСУ ночью также атаковали Россию беспилотниками — в Краснодаре из-за обломков БПЛА загорелся НПЗ. Подробности об обмене ударами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал причину, по которой Россия не отвечает зеркально на удары ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами