В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор: второй завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксирован в РФ
true
true
true
close
frank60/Shutterstock/FOTODOM

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксировали в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что зараженные являются членами одной семьи, они вместе отдыхали на Шри-Ланке. На данный момент проводится анализ биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.

Специалисты подчеркнули, что принимают все необходимые необходимые меры. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что риск распространения инфекции в стране отсутствует.

В ведомстве напомнили, что лихорадка передается только через укусы насекомых.

Накануне в России зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Чикунгунья — это вирусное заболевание, способное передаваться человеку через укусы комаров вида Aedes, которые являются разносчиками и других опасных тропических заболеваний. Симптомы болезни обычно включают лихорадку, боли в мышцах и суставах, тошноту и сыпь. В редких случаях симптомы могут сохраняться месяцами или даже годами.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски заражения россиян опасными вирусами из-за комаров.

