Жители Сызрани заявили о дыме над городом после атаки беспилотников

В ночь на 30 августа город Сызрань в Самарской области атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев.

«Было слышно несколько взрывов, после этого очевидцы увидели столб дыма в районе одного из местных предприятий», — говорится в публикации.

Между тем в Telegram-канале губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сообщается, что беспилотники атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Он отметил, что предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших. Во время атаки в городе сработала система оповещения: звучали сирены и велись речевые предупреждения через громкоговорители.

29 августа в результате атаки украинского беспилотника на Октябрьский район Курской области пострадал инспектор ДПС. Врачи оказали мужчине необходимую помощь.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали машины спасателей в российском регионе.