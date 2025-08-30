На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Сызрани заявили о дыме над городом после атаки беспилотников

SHOT: в Сызрани местные жители наблюдали столб дыма после атаки ВСУ
В ночь на 30 августа город Сызрань в Самарской области атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев.

«Было слышно несколько взрывов, после этого очевидцы увидели столб дыма в районе одного из местных предприятий», — говорится в публикации.

Между тем в Telegram-канале губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сообщается, что беспилотники атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Он отметил, что предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших. Во время атаки в городе сработала система оповещения: звучали сирены и велись речевые предупреждения через громкоговорители.

29 августа в результате атаки украинского беспилотника на Октябрьский район Курской области пострадал инспектор ДПС. Врачи оказали мужчине необходимую помощь.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали машины спасателей в российском регионе.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
