В двух областях Украины произошли взрывы

В Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал TCH.

В частности, звуки взрывов слышны в городе Староконстантинове.

В указанных регионах объявлена воздушная тревога.

До этого телеканал сообщал о взрывах в Киеве, Броварах в Киевской области, в городе Сумы, а также в Днепропетровске.

В ночь на 28 августа российские вооруженные силы атаковали военные цели на Украине дронами и ракетами «Кинжал». Основной удар пришелся на Киев: там повреждены объекты военно-промышленного комплекса, в том числе предприятие по сборке беспилотников, которыми Вооруженные силы Украины атакуют российские регионы. В Европе обвинили армию России в повреждении здания миссии Евросоюза, Москва эту информацию не подтверждала. По заявлениям военкоров, украинские средства противовоздушной обороны при отражении атаки «посбивали дроны на дома». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сумской области после взрывов произошли перебои с электричеством.