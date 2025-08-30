Россиянка захотела улучшить качество интернета и лишилась 1,4 млн рублей

В Волжском 50-летняя женщина поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщают Gorvesti.ru.

Все началось со звонка неизвестного, который представился женщине якобы сотрудником компании сотовой связи. Злоумышленник сообщил об обновлении оборудования и предложил улучшить качество интернета через обновление программного обеспечения на телефоне. Горожанка согласилась выполнить инструкции, поверив аферисту, и установила присланный через мессенджер файл.

После перезагрузки телефона потерпевшая обнаружила в своем устройстве новое приложение. Кроме того, оказалось, что с ее банковского счета списан 1,4 млн рублей.

Ранее российская студентка обогатила мошенников на 7 млн рублей.