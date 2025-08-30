На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка захотела улучшить качество интернета и лишилась 1,4 млн рублей

В Волжском женщина потеряла 1,4 млн рублей, захотев улучшить интернет
true
true
true
close
Shutterstock

В Волжском 50-летняя женщина поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщают Gorvesti.ru.

Все началось со звонка неизвестного, который представился женщине якобы сотрудником компании сотовой связи. Злоумышленник сообщил об обновлении оборудования и предложил улучшить качество интернета через обновление программного обеспечения на телефоне. Горожанка согласилась выполнить инструкции, поверив аферисту, и установила присланный через мессенджер файл.

После перезагрузки телефона потерпевшая обнаружила в своем устройстве новое приложение. Кроме того, оказалось, что с ее банковского счета списан 1,4 млн рублей.

Ранее российская студентка обогатила мошенников на 7 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами