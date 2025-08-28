На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девочка разбила витрину и пробралась в российский пивной магазин, чтобы поесть сладостей

В Новосибирске девочка разбила витрину и пробралась в пивной магазин
Кадр из видео/Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска»

В Новосибирске девочка проникла в пивной магазин ради сладостей. Об этом сообщает НГС.

Инцидент произошел в магазине по адресу 2-й Экскаваторный переулок, дом №29Б. По словам очевидца, девочка находилась в состоянии невменяемости. Она разбила стекло витрины магазина «Пивная радость», чтобы проникнуть внутрь. Там она съела сладости с прилавка, ничего при этом не украв.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушительницу и забрали ее. Предположительно, ребенок ранее был в розыске как пропавший.

До этого в Якутии 14-летний школьник украл из магазина сладости и спрятал их в заброшенном автомобиле в ближайшем лесу. Все похищенное было найдено и изъято. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Новосибирске вор-сладкоежка украл десерты из кондитерской.

