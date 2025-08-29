В «Росавиации» проверят сообщения о потерявших сознание в самолете россиянах

«Росавиация» проверит сообщения СМИ об упавших в обморок на самолете турецкой авиакомпании Southwind Airlines россиянах. Об этом рассказал пресс-секретарь федерального агентства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам Кореняко, вместо запланированных 19:05 вылет состоялся в 21:14 по мск 28 августа. Почти два часа пассажиры ожидали вылета в РФ на борту без кондиционера. В связи с инцидентом «Росавиация» потребовала от Southwind Airlines в кратчайшие сроки предоставить доклад о случившемся и о мерах по предотвращению подобного в будущем.

«В зависимости от содержательности ответа примем решение об обращении в авиационные власти Турции», — заявил Кореняко.

До этого сообщалось, что пассажиры рейса Анталья — Москва авиакомпании Southwind начали падать в обморок после двух часов в закрытом самолете без кондиционера при температуре воздуха 30℃. После того, как пассажиров ненадолго выпустили на свежий воздух и снова посадили в салон, на борту началась потасовка. Рейс взлетел только после того, как дебоширов выдворили.

Ранее россияне в Турции остались без света, воды и еды из-за забастовки персонала отеля.