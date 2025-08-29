На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Безногий мужчина из Пензы обвинил водителя скорой помощи в избиении

В Пензе безногий мужчина обвинил водителя скорой помощи в избиении
true
true
true

В Пензе инвалид обвинил водителя скорой помощи в избиении после прибытия на вызов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пенза Новости».

Инцидент произошел 28 августа на улице Садовой в поселке Совхоз Заря. По словам пострадавшего, он вызвал скорую помощь из-за проблем с сердцем. После приезда медиков между ними и мужчиной произошел словесный конфликт. Водитель скорой помощи, услышав перепалку, нанес безногому пациенту сначала удар рукой, а затем ногой.

После нападения медики, по словам мужчины, пытались представить произошедшее так, как будто он сам упал. Пострадавший отправился на судебно-медицинскую экспертизу для последующего обращения в Следственный комитет с требованием правовой оценки действий сотрудников скорой помощи.

Ранее пьяный петербуржец набросился на врача с кулаками за отказ выдать больничный.

