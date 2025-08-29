На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Берлине вырос интерес к обучению русскому языку

Tagesspiegel: число школ русского языка в Берлине выросло на 20% после 2022 года
РИА Новости

В Берлине число школ, в которых ведется обучение русскому языку, выросло на 20% после 2022 года. Об этом пишет издание Tagesspiegel.

Если в 2022 году обучение русскому языку проводилось в 50 школах в немецкой столице, то в прошедшем учебном году число таких школ выросло до 60.

По данным берлинского управления образования, специальных указаний по поводу преподавания русского языка после начала СВО не давалось. При этом в ведомстве подчеркнули, что русский язык является самым распространенным славянским языком и увеличивает «возможности учащихся участвовать в общественных, социальных и культурных переговорных процессах».

До этого президент РФ Владимир Путин выступил за создание национального центра по продвижению русского языка в мире.

Ранее Берлин принял негласное решение о прекращение работы ведущих СМИ РФ.

