Уральский автомобилист сбил ребенка, возвращавшегося домой, на глазах его матери

На Урале водитель сбил девятилетнего мальчика на глазах его матери

На Урале 66-летний водитель сбил девятилетнего мальчика на глазах у его матери, ребенок не выжил. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 28 августа на улице Воронова в городе Верхняя Салда. По предварительной информации, водитель автомобиля «SsangYong» совершил наезд на мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, возвращаясь домой. На противоположной стороне дороги его ждала мать. Спасти ребенка не удалось.

Водитель, местный житель с 47-летним стажем, ранее девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Установлено, что мужчина не был пьян. Сотрудники правоохранительных органов провели на месте происшествия все необходимые процессуальные действия, ведется расследование.

