Мужчина получил пожизненное лишение свободы за отравление супруги свинцом

NYP: американец отравил супругу свинцом и получил пожизненное лишение свободы
Hartselle Police Department

Брайан Томас Манн, ранее работавший мануальным терапевтом в Алабаме, приговорен к пожизненному заключению за отравление супруги. Суд установил, что в разгар бракоразводного процесса он систематически подмешивал свинец в витамины, которые давал жене, пишет New York Post.

По данным следствия, Ханна Петти, находясь в состоянии стресса из-за тяжелого развода, решила укрепить здоровье с помощью витаминных комплексов. Именно тогда Манн начал подсыпать туда свинец, оставшийся после ремонта его рабочего места, где стены рентгеновского кабинета облицовывали свинцовыми листами.

Через несколько месяцев состояние женщины резко ухудшилось. У нее выявили уровень свинца в крови, превышающий норму в восемь раз, и она провела два месяца в больнице. Петти потеряла более 18 килограммов и нуждалась в круглосуточной терапии. Несмотря на лечение, в ее организме долго сохранялось опасное количество токсичного металла.

Следствие установило, что в этот период Манн оказывал давление на супругу, убеждая ее приобрести дополнительные полисы страхования жизни на сумму около $1 млн. Первоначально мужчина пытался ввести полицию и врачей в заблуждение, утверждая, что сам случайно проглотил частицы свинца. Однако анализы показали, что вещество попало в его организм незадолго до обследования. Дополнительно против него выступил анонимный информатор, подтвердивший детали ремонта его офиса и наличие свинца в доступе.

В сентябре 2022 года Манн был арестован, а летом 2025 года суд вынес ему приговор.

Ранее стоматолог отравил жену цианидом, добавив яд в капельницу.

