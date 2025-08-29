Экс-директора Московского театра сатиры доставили в суд

Бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев доставлен в Таганский районный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Агаеву будет избрана мера пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным прокуратуры общая сумма ущерба, нанесенного действиями Агаева, составили 20 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что Агаев совместно с соучастниками создал схему по хищению денежных средств театра. Специалисты рассказали, что экс-директор создал ИП на свое имя и «заключал заведомо несоответствующие действительности авторские договоры» с учреждением о создании сценариев и последующей передаче прав на них для незаконного извлечения дохода в размере 4% от сумм сборов с продажи билетов.

О задержании бывшего руководителя Театра сатиры стало известно вечером 28 августа. В задержании приняли сотрудники МВД и УФСБ.

Ранее во Владимире арестовали подозреваемого в мошенничестве мэра города.