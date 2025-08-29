В Подмосковье подростки замусорили двор, поздравляя друга с днем рождения

В Подмосковье подростки замусорили двор, поздравляя друга с праздником. Разгневанные жители пытаются найти хулиганов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 августа. Группа молодых людей пришла к одному из подъездов ЖК «Пригород Лесное» и попросила друга выйти, чтобы поздравить его с днем рождения. Когда юноша вышел, компания стала забрасывать его едой, а в лицо именинника полетел торт. После бурного веселья подростки не убрали за собой.

К утру остатки еды и разлитой жидкости стали издавать зловонный запах, местные жители вызвали клининг, чтобы избавиться от остатков продуктов питания на входной двери, крыльце и припаркованных рядом машинах. Жители подъезда пытаются вычислить молодых людей, попавших на камеру домофона, и обратиться с заявлением в полицию.

