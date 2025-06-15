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В Нижнем Новгороде подростки разгромили фургон с мороженым

В Нижнем Новгороде подростки вскрыли фургон с мороженым и раздали его прохожим

Подростки взломали фургон с мороженым на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Судя по видео, подростки залезли на фургон, сломали люк и начали разбрасывать мороженое прохожим.

По данным Ni Mash, увидевшие это люди позвонили по номеру на вывеске. Написаны заявления в полицию и следком. Подростков ищут. Предварительный ущерб — миллион рублей.

До этого адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько сообщил, что вывоз покупателем тележки из магазина розничной торговли до своего дома будет считаться кражей, соответственно в суде такого человека может ожидать реальный срок.

«Если человек увез тележку до дома, то формально можно говорить о краже. Возможная статья за это преступление — 158 часть первая УК РФ. Соответственно, там до двух лет лишения свободы», — предупредил юрист.

Ранее автомобиль разгромил торговый центр, и это попало на видео.

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