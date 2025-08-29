Россиянам рассказали об опасности употребления анальгетиков вместо обследования

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач Лапа: употреблять анальгетики вместо обследования у врача опасно
Shutterstock

Порой безобидные на первый взгляд симптомы, такие как головная боль или головокружение, могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, если повторяются регулярно. Однако многие до последнего откладывают визит к врачу, предпочитая обходиться обезболивающими препаратами или биологически активными добавками (БАД). Важно помнить, что это большая ошибка, заявила в интервью Pravda.Ru врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

«Болевой синдром говорит о том, что вся система сигнализирует о неисправности организма. Если мы принимаем какой-то нестероидный препарат, нам становится легче, и мы долго пытаемся лечиться самостоятельно. Это недопустимо, потому что чем раньше начинаем лечиться, тем быстрее наступает эффект выздоровления», — сказала специалист.

Игнорирование болевых ощущений чревато серьезными, а иногда и необратимыми последствиями, предупредила она.

Недавно врачи Кировской областной клинической больницы спасли 40-летнего мужчину с острым панкреатитом, который он пытался купировать обезболивающими и алкоголем.

Мужчина поступил в больницу на скорой после системного употребления спиртного с сильными болями в животе, а также с жалобами на тошноту и рвоту.

По результатам УЗИ и компьютерной томографии с контрастом выяснилось, что у пациента острый деструктивный панкреатит в поздней фазе развития: в поджелудочной железе образовались полости с жидкостью и гноем. Специалисты вывели патологическое содержимое органа, предотвратив развитие сепсиса, и назначили пациенту антибактериальную терапию.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно пить обезболивающие при любом недомогании.

