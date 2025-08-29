Россиянин напал на бывшую девушку с ножом из-за выброшенных вещей

В Калуге мужчина напал с ножом на бывшую сожительницу из-за выброшенных вещей

В Калуге 38-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угрозе расправой с причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Согласно материалам дела, фигурант пришел по месту жительства женщины, с которой ранее состоял в близких отношениях, чтобы забрать из ее квартиры свои вещи. Получив ответ, что вещи она выбросила, мужчина разозлился. Между бывшими сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина стал угрожать хозяйке квартиры. Та, испугавшись, выбежала на лестничную площадку. Агрессор догнал ее и ударил ножом по ноге, после чего скрылся. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь.

Нападавшего нашли и задержали. Ему грозит наказание сроком до двух лет лишения свободы.

