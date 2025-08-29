На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин напал на бывшую девушку с ножом из-за выброшенных вещей

В Калуге мужчина напал с ножом на бывшую сожительницу из-за выброшенных вещей
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Калуге 38-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угрозе расправой с причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Согласно материалам дела, фигурант пришел по месту жительства женщины, с которой ранее состоял в близких отношениях, чтобы забрать из ее квартиры свои вещи. Получив ответ, что вещи она выбросила, мужчина разозлился. Между бывшими сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина стал угрожать хозяйке квартиры. Та, испугавшись, выбежала на лестничную площадку. Агрессор догнал ее и ударил ножом по ноге, после чего скрылся. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь.

Нападавшего нашли и задержали. Ему грозит наказание сроком до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на нового избранника бывшей жены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами