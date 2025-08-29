На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

ФСБ и Росгвардия задержали лидера ячейки «Свидетелей Иеговы» в Алуште
Силовики задержали лидера ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России) в Алуште. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

В задержании 52-летнего служителя запрещенной религиозной организации участвовали сотрудники Федеральной службы безопасности и «Росгвардии». Мужчина осуществлял проповедническую деятельность в селе Запрудное. При обыске в его доме было обнаружено значительное количество запрещенной религиозной литературы.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

До этого в Керчи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего лидера местной ячейки «Свидетелей Иеговы».

По данным следствия, несмотря на запрет организации Верховным судом РФ в 2017 году, мужчина продолжал координировать работу керченской ячейки. Он организовывал собрания последователей, где продолжали распространяться идеи, признанные экстремистскими.

Ранее в Краснодаре руководителя «Свидетелей Иеговы» осудили на 6,5 лет лишения свободы.

