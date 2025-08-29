Владельцев «Кириешек» и «Яшкино» заподозрили в финансировании ВСУ

Генеральная прокуратура РФ подала в Тверской районный суд столицы административный иск о признании экстремистским объединением предпринимателей Николая и Дениса Штенгеловых. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В постановлении призывают обратить доходы Штенгеловых в пользу государства, включая группу компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). Компания является производителем популярных снеков «Кириешки», «Яшкино» и «Бабкины семечки».

По версии Генпрокуратуры, предприниматели, проживающие за границей, используют доходы от бизнеса в России для финансирования армии Украины, а также террористических формирований и поддержки экономик недружественных государств.

При этом Николая Штенгелова, который является гражданином Украины, обвиняют в создании батальона «Киевская Русь». Объединение стало основой для создания формирований «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

В публикации говорится, что с 2022 года Штенгеловы перечислили за границу свыше 21 млрд рублей. В иске надзорное ведомство просит признать бизнесменов экстремистами и запретить их деятельность на территории страны. Помимо этого, имущество компании «Кондитерус Ком» обратят в доход государства. На имущество предпринимателей планируют наложить арест.

При этом Штенгеловых хотят обязать продолжать работу и не выводить средства за рубеж.

