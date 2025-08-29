На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владельцев «Кириешек» и «Яшкино» заподозрили в финансировании ВСУ

Генпрокуратура: активы директора «Кириешек» могут изъять за донаты ВСУ
true
true
true
close
Павел Стефанский/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ подала в Тверской районный суд столицы административный иск о признании экстремистским объединением предпринимателей Николая и Дениса Штенгеловых. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В постановлении призывают обратить доходы Штенгеловых в пользу государства, включая группу компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). Компания является производителем популярных снеков «Кириешки», «Яшкино» и «Бабкины семечки».

По версии Генпрокуратуры, предприниматели, проживающие за границей, используют доходы от бизнеса в России для финансирования армии Украины, а также террористических формирований и поддержки экономик недружественных государств.

При этом Николая Штенгелова, который является гражданином Украины, обвиняют в создании батальона «Киевская Русь». Объединение стало основой для создания формирований «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

В публикации говорится, что с 2022 года Штенгеловы перечислили за границу свыше 21 млрд рублей. В иске надзорное ведомство просит признать бизнесменов экстремистами и запретить их деятельность на территории страны. Помимо этого, имущество компании «Кондитерус Ком» обратят в доход государства. На имущество предпринимателей планируют наложить арест.

При этом Штенгеловых хотят обязать продолжать работу и не выводить средства за рубеж.

Ранее производитель «Роллтона» ответил на обвинения в финансировании ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами