В России масштабируют лучшие практики подготовки инженеров-изобретателей

Общественная организация Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов станет общественно-государственной организацией, сообщил председатель центрального совета ВОИР, заместитель председателя комитета Госдумы России по образованию и науке Владимир Кононов в рамках XII международного форума «Технопром-2025».

Он отметил, что президент России Владимир Путин 3 августа 2025 года согласовал данную инициативу.

«Основная цель — при непосредственном содействии государства создать единую систему поддержки и вовлечения в изобретательскую и рационализаторскую деятельность детей, молодежи и взрослых в целях обеспечения устойчивого технологического развития России», — сказал Кононов.

Он добавил, что организация планирует через региональные программы развития изобретательства и рационализаторства масштабировать лучшие практики подготовки инженеров-изобретателей по всей России.