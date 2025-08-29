В российском селе во время застолья женщина ударила пастуха гармонью по голове

В селе Ивантеевка Саратовской области женщина во время застолья ударила пастуха по голове гармонью. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

«По предварительной информации, во дворе дома на улице Пугачевской пенсионер поругался с селянкой Та любила музыку и часто приглашала в гости гармониста: принимающая сторона обеспечивала стол с алкоголем и закуской, а с гостя – задушевные мелодии. Из-за чего вспыхнула ссора, уже не вспомнить, оппоненты были разогреты спиртным, после удара по голове гармонью мужчина обратился за помощью к медикам», — сказано в посте.

Здоровью 75-летнего мужчины был причинен легкий вред, уточнили в полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ.

45-летняя местная жительница призналась в содеянном. Ей избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Гармонист восстанавливает здоровье, музыкальный инструмент не пострадал.

До этого в Амурской области женщина ударила ножом сестру, которая «слишком медленно шла». В день инцидента женщины отправились к общему знакомому.

К тому времени обе уже были пьяны, но старшая родственница из-за усталости медленно передвигалась, а в конце концов и вовсе села на землю. Это вывело из себя ее младшую сестру, которая вытащила нож и ударила им жертву в область спины. Пострадавшую удалось спасти, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Ранее москвич с двумя кухонными ножами напал на соседей из-за громкой музыки.