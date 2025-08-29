Россиянин с фамилией Свободен трижды менял имя, чтобы не платить кредиты

Житель Твери трижды менял имя и фамилию, чтобы не выполнять обязательства по кредитам, но его все равно привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В полицию обратился представитель банка с заявлением о мошеннических действиях троих человек, которые не внесли платежи по кредитам и пропали. В ходе расследования сотрудники МВД установили, что за всеми случаями стоит 24-летний местный житель. Он неоднократно получал кредиты и оплачивал покупки через онлайн-сервис банка. За каждым новым кредитом молодой человек обращался, используя новые паспортные данные.

«Выяснилось, что с ноября 2024 года молодой человек трижды менял фамилию, имя и отчество, и оформлял кредиты по новым персональным данным. Фамилии молодой человек выбирал достаточно распространенные. Но последняя отличается особым звучанием - Свободен», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В общей сложности мужчина взял в кредит и не вернул 342 тысячи рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Астрахани мужчина сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты.