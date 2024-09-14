Россиянин сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты

В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который сменил имя и фамилию. Об этом сообщает mk.ru.

Житель Астрахани не платил алименты на содержания несовершеннолетнего ребенка, он накопил долг в размере 540 тысяч рублей и скрывался от приставов.

Сотрудники УФСПП установили, что россиянин сменил имя и фамилию, надеясь таким образом избежать оплаты задолженности. Должника задержали и доставили в суд, ему назначено 10 суток ареста.

До этого сообщалось, что жительница Пермского края, скрываясь от приставов, прорыла в дом тайный ход под землей. Судебные приставы отправились по месту жительства должницы, чтобы передать ей обвинительный акт, но двери в дом были закрыты. Инспекторы не стали уезжать сразу, решив осмотреть придомовую территорию. Во время обхода они заметили нечто странное: в подкопе, ведущем из-под дома, торчала вся перепачканная землей голова должницы. Женщине помогли выбраться из траншеи, после чего ее доставили в подразделение ведомства.

Ранее многодетная россиянка пряталась от приставов в собачьей будке.