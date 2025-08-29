На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь бывшего члена Совфеда РФ начала жить в палатке во Франции

Mash: дочери экс-сенатора от ХМАО Исакова приходится жить в палатке под Парижем
true
true
true
close
medve_ditsa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь бывшего члена Совета Федерации РФ от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуарда Исакова Диана Исакова начала жить в палатке в окрестностях французской столицы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, женщина публично критиковала специальную военную операцию (СВО) на Украине и на этом фоне покинула Россию. Впоследствии она оказалась в Грузии, где начала обращаться за помощью к оппозиционным сообществам. Исакова просила оплатить ей перелет из Грузии и временное жилье в Европе, но так и не добилась желаемого.

Сейчас дочь экс-сенатора вынуждена жить в палатке в поле под Парижем. Как рассказала женщина, ей приходится умываться в местных реках и ходить в спортзалы, чтобы принять душ.

22 августа дочь бывшего главы управы района Северное Медведково в российской столице Бориса Трофимова Паня Трофимова предложила отправлять «чересчур манерных» студентов Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в зону проведения СВО. Речь идет о молодых людях, якобы пропагандирующих ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). При этом дочь экс-чиновника объяснила, что подразумевала посещение госпиталей и общение с военнослужащими, а не участие в боевых действиях.

Ранее главу округа в Вологодской области уволили после скандала с участием ее дочери, угрожавшей «отправить фраера на СВО».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами