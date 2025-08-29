Дочь бывшего члена Совфеда РФ начала жить в палатке во Франции

Дочь бывшего члена Совета Федерации РФ от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуарда Исакова Диана Исакова начала жить в палатке в окрестностях французской столицы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, женщина публично критиковала специальную военную операцию (СВО) на Украине и на этом фоне покинула Россию. Впоследствии она оказалась в Грузии, где начала обращаться за помощью к оппозиционным сообществам. Исакова просила оплатить ей перелет из Грузии и временное жилье в Европе, но так и не добилась желаемого.

Сейчас дочь экс-сенатора вынуждена жить в палатке в поле под Парижем. Как рассказала женщина, ей приходится умываться в местных реках и ходить в спортзалы, чтобы принять душ.

22 августа дочь бывшего главы управы района Северное Медведково в российской столице Бориса Трофимова Паня Трофимова предложила отправлять «чересчур манерных» студентов Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в зону проведения СВО. Речь идет о молодых людях, якобы пропагандирующих ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). При этом дочь экс-чиновника объяснила, что подразумевала посещение госпиталей и общение с военнослужащими, а не участие в боевых действиях.

Ранее главу округа в Вологодской области уволили после скандала с участием ее дочери, угрожавшей «отправить фраера на СВО».