В Подмосковье кошка едва не оставила пожилую хозяйку без единственного глаза

В Подмосковье врачи спасли пенсионерку, которую кошка едва не оставила без глаза
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Красногорской больницы спасли зрение 74-летней женщине, которую кошка едва не оставила без единственного глаза. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В офтальмологическое отделение пенсионерка поступила по скорой с ранением глаза и выпадением оболочек. Женщина рассказала, что единственный зрячий глаз ей повредила кошка. Хозяйка хотела отодвинуть питомицу, которая лежала у нее на груди, и получила лапой в глаз.

«Без того опасную травму осложнял факт, что животное задело рубец от ранее проведенной операции по замене хрусталика. Именно в этом месте и произошел разрыв роговицы», — рассказали специалисты.

Женщине провели экстренную операцию, во время которой ей восстановили глазное яблоко. Медики отметили, что им удалось сохранить пациентке предметное зрение.

Ранее ветеринар объяснил, почему коты ложатся на больное место.

