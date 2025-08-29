В Подмосковье кошка едва не оставила пожилую хозяйку без единственного глаза

В Подмосковье врачи спасли пенсионерку, которую кошка едва не оставила без глаза

Врачи Красногорской больницы спасли зрение 74-летней женщине, которую кошка едва не оставила без единственного глаза. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В офтальмологическое отделение пенсионерка поступила по скорой с ранением глаза и выпадением оболочек. Женщина рассказала, что единственный зрячий глаз ей повредила кошка. Хозяйка хотела отодвинуть питомицу, которая лежала у нее на груди, и получила лапой в глаз.

«Без того опасную травму осложнял факт, что животное задело рубец от ранее проведенной операции по замене хрусталика. Именно в этом месте и произошел разрыв роговицы», — рассказали специалисты.

Женщине провели экстренную операцию, во время которой ей восстановили глазное яблоко. Медики отметили, что им удалось сохранить пациентке предметное зрение.

