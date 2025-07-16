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Ветеринар объяснил, почему коты ложатся на больное место

Ветеринар Шеляков: кошки ложатся на больное место, чтобы погреться
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Depositphotos

Коты и кошки ложатся на больное место не только чтобы вылечить человека — на воспаленное место их привлекает тепло. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он пояснил, что такому поведению домашних питомцев есть и эзотерическое, и научное объяснение.

«Есть наблюдения, что кошки как бы врачуют, ложатся на теле человека там, где болит в данный момент. С эзотерической точки зрения, таким образом они негативную энергию убирают и лечат человека. Многие люди, действительно, испытывают облегчение в психологическом плане — немножко отвлекаются, и им становятся лучше. Я вот как ветеринарный врач могу сказать, что кошки еще и как бы забирают болезнь человека на себя. Нередко питомцы болеют теми же недугами, которыми страдал или страдает их хозяин», — сказал Шеляков.

Есть и научное объяснение действий домашнего питомца. По словам ветеринара, все дело в температуре тела.

«Температура тела животных выше, чем у человека, с этой точки зрения кошки холодноваты. У нас максимум 37 градусов нормальная температура, у кошек нормальная — 39 градусов. То есть мы такие прохладненькие. То место, которое болит — воспалено. Помимо боли сопровождается покраснением, повышением температуры, то есть элементарно больное место у человека, где бы оно ни было, теплее, и кошка это ощущает. Ей там комфортнее находиться просто потому, что оно теплее. Это вот научная точка зрения», — рассказал Шеляков.

Ранее ветеринар рассказал, как спасти собаку во время теплового удара.

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