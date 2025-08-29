На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жених получил пулю во время праздничной стрельбы на своей свадьбе

В Турции в жениха случайно выстрелили во время праздничной стрельбы на свадьбе
true
true
true
close
Shutterstock

Жених в Турции получил пулю во время праздничной стрельбы на своей свадьбе, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел, когда 23-летнего Али и его невесту Бейзанур провожали домой после свадебной церемонии. В какой-то момент началась праздничная стрельба, и одна из пуль попала в жениха.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь, несмотря на все усилия. По предварительным данным, выстрелы были произведены 47-летней женщиной — предполагаемой родственницей жениха. Полицейские задержали ее, а в саду возле дома нашли два нелицензированных пистолета.

Прокуратура начала расследование. Правоохранительные органы проверяют, кому принадлежало оружие и при каких обстоятельствах произошел роковой выстрел.

Местные власти вновь призвали граждан отказаться от использования оружия на торжествах.

«Ни одна радость не должна заканчиваться трагедией», — заявил губернатор провинции.

Ранее в США мужчина выстрелил в невестку, узнав, что она хочет развестись с его сыном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами