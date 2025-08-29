Жених получил пулю во время праздничной стрельбы на своей свадьбе

В Турции в жениха случайно выстрелили во время праздничной стрельбы на свадьбе

Жених в Турции получил пулю во время праздничной стрельбы на своей свадьбе, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел, когда 23-летнего Али и его невесту Бейзанур провожали домой после свадебной церемонии. В какой-то момент началась праздничная стрельба, и одна из пуль попала в жениха.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь, несмотря на все усилия. По предварительным данным, выстрелы были произведены 47-летней женщиной — предполагаемой родственницей жениха. Полицейские задержали ее, а в саду возле дома нашли два нелицензированных пистолета.

Прокуратура начала расследование. Правоохранительные органы проверяют, кому принадлежало оружие и при каких обстоятельствах произошел роковой выстрел.

Местные власти вновь призвали граждан отказаться от использования оружия на торжествах.

«Ни одна радость не должна заканчиваться трагедией», — заявил губернатор провинции.

Ранее в США мужчина выстрелил в невестку, узнав, что она хочет развестись с его сыном.