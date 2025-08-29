МИД РФ: задержание украинца отвлекает внимание от заказчиков подрыва «Севпотоков»

Задержание украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», призвано отвлечь внимание от заказчиков теракта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Задержание указанного украинца <...> призвано лишь отвлечь внимание <...> и не дает ответ на ключевой вопрос — кто является заказчиком и организатором диверсии», — сказала дипломат.

Она назвала несостоятельными попытки Запада списать теракт на «дайверов-любителей».

Кузнецова задержали 21 августа в итальянской провинции Римини по запросу прокуратуры ФРГ. Мужчина приехал в Италию с семьей на отдых. 22 августа суд в Болонье подтвердил его арест и назначил следующее заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи он отказался и сейчас находится в тюрьме Римини.

Кузнецова подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле выразили надежду, что расследование дела о «Северных потоках» доведут до конца.