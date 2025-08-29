На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правозащитники призвали запретить продажу костюмов священников в секс-шопах

В РФ активисты призвали запретить продажу костюмов священников в секс-шопах
Depositphotos

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Государственную думу с призывом установить запрет на продажу товаров с религиозной символикой, предназначенных для интимного использования, как в обычных магазинах, так и в интернете. Об этом сообщает Life.

«Такие действия представляют собой грубое неуважение к Богу, святыням, к священному сану лиц, в отношении которых верующие осуществляют особое религиозное почитание», — говорится в обращении.

Правозащитники подчеркивают, что продажа таких предметов оскорбляет верующих и нарушает моральные нормы.

С аналогичным предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его мнению, такая одежда унижает религию и веру.

Преображенский районный суд Москвы до этого вынес решение о запрете распространения порнографических материалов, в которых фигурируют актеры, изображающие священнослужителей и монахинь. Как сообщает издание «Осторожно, новости», постановление было принято в конце июля по иску прокуратуры.

Ранее в Италии закрыли сайт с эротическими фото премьера, лидера демпартии и других политиков.

