На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве 29 августа ожидается дождь и до +23°С
true
true
true
close
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Москве и Подмосковье в пятницу, 29 августа, ожидается до +23°С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21...+23°С. Прогнозируется юго-западный, южный ветер, 4-9 м/с.

В ночь на субботу столбики термометров будут показывать +15...+17°С. Ожидается юго-западный ветер, 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

27 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории РФ 1 сентября температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму.

25 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жителей столичного региона ожидает резкое потепление в предстоящие выходные, температура воздуха поднимется до +28°C.

Ранее сообщалось, что осень может поставить новые температурные рекорды в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами