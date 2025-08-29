Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве 29 августа ожидается дождь и до +23°С

В Москве и Подмосковье в пятницу, 29 августа, ожидается до +23°С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21...+23°С. Прогнозируется юго-западный, южный ветер, 4-9 м/с.

В ночь на субботу столбики термометров будут показывать +15...+17°С. Ожидается юго-западный ветер, 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

27 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории РФ 1 сентября температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму.

25 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жителей столичного региона ожидает резкое потепление в предстоящие выходные, температура воздуха поднимется до +28°C.

Ранее сообщалось, что осень может поставить новые температурные рекорды в России.