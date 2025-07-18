Россиянам напомнили об опасности самостоятельного приема лекарств для похудения

Применение препаратов для снижения веса становится все более популярным, однако многие люди назначают их себе самостоятельно, не обращаясь к врачу. О возможных последствиях и нюансах применения таких препаратов «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Вероника Неудахина.

«Важно понимать, что использование лекарственных средств для похудения, например, препаратов на основе таких действующих веществ, как эксенатид, лираглутид, ликсисенатид, семаглутид, дулаглутид, может помочь снизить массу тела, но назначить их и рассчитать правильную дозировку должен только врач, поскольку такие препараты имеют широкий спектр противопоказаний, а их бесконтрольный прием может иметь ряд негативных последствий для здоровья. Например, одними из редких, но очень серьезных побочных эффектов являются острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы, и атония кишечника — патологическое состояние, при котором кишечная стенка теряет способность к сокращениям, необходимым для перемещения пищи через желудочно-кишечный тракт. Оба этих состояния являются жизнеугрожающими», — рассказывает врач.

Среди частых побочных явлений — тошнота, рвота, нарушение стула, головная боль. Также иногда могут возникать бессонница, вялость, снижение уровня сахара в крови, что проявляется различными симптомами, в частности, головокружением, слабостью, обмороком.

Кроме того, препараты для снижения веса способны снижать чувство голода, а у некоторых пациентов на фоне их приема оно может вовсе отсутствовать. При голодании или экстремально скудном рационе, что не является редкостью во время использования таких лекарств, организм перестраивается на запасающий режим, когда для получения энергии начинают расходоваться белки из мышц, а жировая клетчатка становится своеобразным «запасом» и тратится в самую последнюю очередь. Также существует «эффект йо-йо» — как только прекращается прием препарата, лишние килограммы возвращаются обратно гораздо быстрее, иногда и в большем количестве.

Без полноценного и сбалансированного питания и физической активности может развиться саркопения — недостаточность мышечной массы, которая увеличивает риск возникновения синдрома старческой астении. Он приводит к повышенному риску падений и переломов, а также к снижению когнитивных способностей и продолжительности жизни.

«Лекарства для снижения веса назначаются врачом только при наличии показаний. Есть пациенты, для которых их применение — это шанс справиться с ожирением, когда нет положительного эффекта от других мер, например, гипокалорийной диеты, физической активности. Важно понимать, что при самостоятельном решении принимать препараты для снижения веса высок риск не достичь желаемого эффекта и спровоцировать развитие проблем со здоровьем. Для того чтобы исключить органические причины избыточной массы тела и грамотно соотнести пользу и риски от использования таких лекарственных средств, сначала следует обратиться за помощью к эндокринологу. Это можно сделать как очно, так и онлайн с помощью телемедицинских сервисов. Для безопасного снижения массы тела необходим комплексный и грамотный подход, который возможен под контролем врача», — отметила эксперт.

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