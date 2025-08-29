Эксперт раскрыл, можно ли сделать мед в домашних условиях

Попытки сделать мед в домашних условиях бессмысленны и могут быть опасны. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Продукт, сделанный на кухне, всегда будет суррогатом, подчеркнул он.

«Натуральный мед — продукт жизнедеятельности пчел. Они собирают нектар, обогащают его ферментами, испаряют лишнюю влагу и только потом запечатывают соты воском. Все, что человек может сделать на кухне, — это суррогат: сиропы с ароматизаторами, уваренные соки, сахарные смеси», — сказал специалист.

Он добавил, что суррогаты могут быть безопасными, но медом они не являются.

До этого Белоусов рассказал, как отличить натуральный мед от подделки. По его словам, на глаз это сделать практически не возможно, однако есть простые тесты, например, поместить каплю меда в воду. Натуральный продукт растворяется медленно, сначала комком.

