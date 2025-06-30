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Минцифры планирует упростить процесс передачи данных о геолокации пропавшего человека

Операторы связи начнут передавать данные о геолокации для поиска пропавших
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Shutterstock

Операторы связи начнут предоставлять поисково-спасательным отрядам информацию о геолокации пропавших людей, сообщает пресс-служба Билайна.

Как уточнили в компании, процедура передачи данных будет проработана Минцифры по поручению председателя правительства Михаила Мишустина.

По данным Билайна, инициатива упростить процесс передачи данных в критических ситуациях принадлежит компании. Оператор первым обратился к властям с предложением адаптировать регулирование для обеспечения баланса между защитой персональных данных и спасением жизней.

Гендиректор Билайна Сергей Анохин назвал это решение важным, так как его реализация в разы ускорит поиски пропавших и в перспективе послужит спасению сотен и тысяч жизней.

«Мы рады поддержке правительства и Минцифры и уверены, что тщательная проработка процедуры с привлечением специалистов и практиков позволит соблюсти баланс между охраной персональных данных и защитой человеческой жизни в критической ситуации. Со стороны Билайна окажем всю необходимую поддержку для подготовки и внедрения этих изменений», — сказал Анохин.

Отмечается, что с апреля 2025 года Билайн совместно с добровольческим поисковым отрядом «Лиза Алерт» начал использовать сервис, который позволяет получать данные о местоположении мобильного телефона пропавшего человека за несколько минут. Это возможно, если симкарта оформлена на родственника, запросившего информацию о геолокации.

При этом ранее быстрая передача данных была возможна только при личном обращении в офис, если симкарта оформлена на близкого родственника. В других случаях процесс мог занять до нескольких недель.

В Билайне уточнили, что сотрудничество с «Лиза Алерт» ведется уже более 10 лет. За это время компания неоднократно указывала на конфликт между защитой данных и скоростью спасения, предлагая конкретные технические решения. В последние месяцы в Минцифры при участии представителей телеком-оператора и поискового отряда обсуждались изменения подходов, включая разграничение чувствительной и общественно значимой информации, а также создание специальных протоколов предоставления данных.

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