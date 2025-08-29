Названы главные юридические мифы, вера в которые оставляет россиян без денег

Россияне часто верят в различные юридические мифы, от которых сильно страдают их кошельки. В их числе, например, уверенность в том, что можно списать долги, не оформляя банкротство, и масса других домыслов, рассказал в беседе с Pravda.Ru юрист и адвокат Сергей Сергеев.

Юрист подчеркнул, что на самом деле в России на сегодняшний день не существует внебанкротной процедуры списания долгов.

«Компании лишь используют это как инструмент, чтобы привлечь доверчивых граждан. Люди приходят туда и узнают, что списать долг реально только через банкротство», — отметил он.

Кроме того, часто граждане думают, что оплачивать коммунальные услуги необязательно, если нет договора и выставленного счета. На самом деле владельцы квартиры должны платить за ЖКУ даже в случае, если нет квитанций и никто не приходит за деньгами – долги в это время копятся, предупредил адвокат.

Еще один популярный миф – это срок исковой давности. Многие считают, что достаточно подождать три года, и долги будут аннулированы. На практике действительно предусмотрен механизм, согласно которому должник может заявить в суде об истечении срока давности, если кредитор не обратился в суд в течение трех лет. Однако даже в этом случае долги не закрываются до тех пор, пока кредитор сам его не спишет как невозможный к взысканию, заключил юрист.

До этого эксперт юридической компании «Доверие & Свобода» Марат Хасянов рассказал «Газете.Ru», что процедура банкротства далеко не всегда получает одобрение. Одной из самых грубых и опасных ошибок считаются действия по сокрытию или отчуждению имущества в преддверии банкротства. Если такие операции обнаруживаются, суд не только отказывает в заявлении, но и может признать действия недобросовестными, что повлечет запрет на повторное обращение и принесет дополнительные санкции, предупредил специалист.

Ранее сообщалось, что в России хотят ускорить процесс банкротства компаний.