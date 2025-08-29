На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Беглов объяснил ограничения на работу мигрантов в Петербурге

Беглов: ограничения для мигрантов в Петербурге связаны с защитой рынка труда
Пресс-служба Смольного

Ограничения на работу мигрантов в некоторых сферах в Санкт-Петербурге связаны с ориентацией на местные кадры. Об этом сказал в эфире телеканала «78» губернатор города Александр Беглов.

На координационном совете Санкт-Петербурга и Ленинградской области было принято решение о том, что в первую очередь необходимо ориентироваться на местные кадры. При этом Беглов отметил, что мигранты тоже нужны, но в определенных отраслях, где это необходимо и нужно экономике, где польза от них будет максимальной.

Губернатор подчеркнул, что власти приветствуют тех мигрантов, которые соблюдают российские законы и помогают развивать экономику региона.

«Еще раз хочу подчеркнуть: мы должны защищать свой рынок, защищать рабочие места прежде всего для наших горожан», — заявил чиновник.

Он напомнил, что ограничения затронут только тех иностранцев, кто работает в России по патенту, например, таксистами. При этом Беглов отметил, что среди приезжих не так много желающих работать в такси.

Ранее в Петербурге предложили штрафовать агрегаторов такси за найм мигрантов.

