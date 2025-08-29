Тульскую область атаковали беспилотники

Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — добавил глава региона.

Губернатор также призвал жителей быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать в экстренные службы.

Всего за ночь, по данным Минобороны РФ, над территорией России были сбиты 54 украинских беспилотника: 18 — над территорией Брянской области, десять — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Тверской области, по два БПЛА сбито над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному — над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей, девять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области начался ландшафтный пожар после падения дрона.