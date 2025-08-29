Бывший депутат Верховной рады и член международного движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил в интервью News.Ru, что украинский лидер Владимир Зеленский разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет в корыстных целях.

По словам Олейника, такой шаг может быть связан с планами по снижению возраста мобилизации до 23–24 лет. По его мнению, Зеленский может использовать «метод кнута и пряника», который создаст впечатление, что более молодые украинцы получили свободу выбора. Однако служить все равно придется кому-то другому.

Он подчеркнул, что в зоне риска оказываются мужчины 23–24 лет, тогда как старшие возрастные категории уже исчерпаны. По мнению депутата, добровольно подписывать контракты молодежь не стремится, поэтому власти прибегают к мерам принудительной мобилизации.

«Я не исключаю такого маневра, потому что других вариантов пополнить резерв для мясных штурмов на Украине просто не осталось», — сказал Олейник.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого гражданам-мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию республики. 26 августа премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила, что запрет на выезд снимается для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.

28 августа представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что молодые люди начали покидать территорию страны в первый день действия постановления, разрешающего пересекать границу военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее украинский священник пытался вывезти уклониста за границу, укрыв его рясами.