В МЧС рассказали о возможных последствиях сильных ливней в двух регионах России

МЧС: ливни могут нарушить жизнеобеспечение Красноярского края и Приангарья
Валерий Мельников/РИА Новости

Жизнеобеспечение Красноярского края и Иркутской области может быть нарушено в пятницу, 29 августа, из-за погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, в связи с погодными условиями могут произойти порывы линий связи и электропередачи, затруднения движения транспорта, подтопления пониженных участков местности.

«По оценке экспертов МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать продолжительные сильные ливни, грозы с градом, а также порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в публикации.

28 августа стало известно, что сильные дожди, которые могут привести к подтоплениям, ожидаются осенью в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях и еще ряде регионов. Погода начнет портиться в Центральной России и на северо-западе страны во второй половине сентября и следующих месяцы осени.

Ранее жителей Камчатки предупредили о надвигающемся разрушительном урагане.

