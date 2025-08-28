МЧС предупредило об урагане на Дальнем Востоке 28 августа

Жизнеобеспечение двух регионов Дальневосточного федерального округа страны может быть нарушено в четверг, 28 августа, из-за ураганного ветра с порывами до 45 метров в секунду. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что существует вероятность порыва линий связи и электропередачи, затруднений движения транспорта, подтоплений пониженных участков местности на территории Камчатского края и Сахалинской области.

«По оценке экспертов МЧС, на территории Камчатского края порывы ветра на побережье могут достигать 45 метров в секунду, а в Сахалинской области - до 30 метров в секунду. Ураганный ветер в этих регионах будет сопровождаться сильными ливнями», — говорится в публикации.

28 августа стало известно, что сильные дожди, которые могут привести к подтоплениям, ожидаются осенью в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях и еще ряде регионов. Погода начнет портиться в Центральной России и на северо-западе страны во второй половине сентября и следующих месяцы осени.

Ранее жителей Камчатки предупредили о надвигающемся разрушительном урагане.