Россиянину запретили въезд в Таиланд за кражу сыра

Россиянину запретили 99 лет посещать Таиланд за кражу сыра на 7 тысяч рублей

Россиянину запретили въезд в Таиланд на 99 лет за попытку кражи сыра на сумму около семи тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

59-летний житель Владивостока Константин приехал в страну вместе с 30-летней супругой. В супермаркете он оплатил почти все покупки, кроме нескольких сортов сыра стоимостью 2834 бата (примерно 7 тысяч рублей), которые спрятал в карманы.

По данным журналистов, мужчина пытался вынести упаковки голландского сыра и пармезана, 200 граммов «Конте фасованного», 180 граммов «Эмменталя» в ломтиках, а также сыры «Кана Патано» и «Канетти Грано».

Нарушителя задержали и вскоре привлекли к суду. Ему назначили штраф в 10 тысяч бат (почти 25 тысяч рублей), поместили в депортационную тюрьму и запретили возвращаться в Таиланд в течение 99 лет. Свою попытку кражи россиянин объяснил желанием попробовать деликатесы, недоступные на родине.

27 августа в МВД России сообщили о задержании в Брянске мужчины, который украл из магазина мясо ради приготовления обеда. Инцидент произошел в магазине самообслуживания в Володарском районе. Директор торговой точки обратился в полицию и рассказал, что один из посетителей взял с полки три упаковки свинины общим весом около 7 кг и, не оплатив товар, выбежал из магазина.

Ранее томичка вынесла из магазина почти 30 кг мяса и вернулась за сыром.