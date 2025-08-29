На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не сдали русский

ТАСС: в Петербурге половина поступающих в школу детей мигрантов не сдали экзамен
Илья Питалев/РИА Новости

Половина детей-мигрантов, поступающих в школы Санкт-Петербурга, не прошли тестирование по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по образованию.

По словам собеседника агентства, по состоянию на 23 августа экзамен прошли 514 детей, однако успешно с ним справились 257 детей.

26 августа Telegram-канал Mash сообщал, что с нового учебного года в российских школах появятся методички по работе с детьми-иностранцами. По данным журналистов, по ним педагоги будут выявлять проблемных учеников и проводить консилиумы с их диаспорами, чтобы помочь детям влиться в коллектив.

Согласно рекомендациям, разработанным Минпросвещения и МВД РФ, в школах должны проводиться консилиумы для обсуждения детей мигрантов трижды в год. В число специалистов должен также входить психолог. Кроме того, нужно помогать их родителям влиться в коллектив и привлекать их к мероприятиям.

Ранее глава Татарстана заступился за не знающих русский язык детей мигрантов.

