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В соцсетях заметили, что Трамп использует собственное фото для заставки на телефоне

Daily Mail: Трамп использует собственную фотографию в качестве обоев на своем iPhone

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realsteiny/X (ранее Twitter)

Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографию, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп использует в качестве заставки на своем телефоне, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, активные пользователи изучили фотографии с политиком, которые были сделаны на борту самолета. На одном из снимков они увидели iPhone Трампа, на экране блокировки которого была фотография самого Дональда.

Снимок, который политик использует в качестве обоев на телефоне, был сделан в 2019 году на Южной лужайке Белого дома, когда Трамп, будучи действующим президентом США, направлялся в Нью-Джерси на благотворительный ужин в своем гольф-клубе.

Ранее в США запретили оставлять отзывы о McDonald's, где Трамп жарил картошку и обслуживал посетителей в рамках своей предвыборной компании в Пенсильвании.

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