На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Регионы получат книги серии «Библиотека Десятилетия науки и технологий» к 1 сентября

Регионы получат книги серии «Библиотека Десятилетия науки и технологий» к 1 сентября
true
true
true
close
Shutterstock

Первые переизданные в рамках проекта «Библиотека Десятилетия науки и технологий» книги – «Занимательная физика» (Я.И. Перельман) и «Менделеев» (М.Д. Беленький) –- отправлены в региональные детские библиотеки и будут доставлены к началу нового учебного года. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Весь переизданный тираж отправлен в детские библиотеки — книги получат все российские регионы. Эксперты Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) стали консультантами проекта.

В рамках проекта предполагается переиздание старых и выпуск новых научно-популярных и образовательных книг. Рабочая группа при участии экспертов РГДБ в области детской литературы, психологов, популяризаторов науки и ученых сформировала список из более 100 книг – классиков и современных авторов.

«Специалисты Российской государственной детской библиотеки уверены, что книги, которые издаются в рамках «Библиотеки Десятилетия науки и технологий», обязательно заинтересуют детей и подростков, станут хорошим подспорьем подрастающему поколению в освоении и развитии наук и техники», – заявила Анжела Лебедева, первый заместитель директора РГДБ.

Ранее россиянам посоветовали регулярно читать книги вместе со своими детьми.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами