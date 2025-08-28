Регионы получат книги серии «Библиотека Десятилетия науки и технологий» к 1 сентября

Первые переизданные в рамках проекта «Библиотека Десятилетия науки и технологий» книги – «Занимательная физика» (Я.И. Перельман) и «Менделеев» (М.Д. Беленький) –- отправлены в региональные детские библиотеки и будут доставлены к началу нового учебного года. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Весь переизданный тираж отправлен в детские библиотеки — книги получат все российские регионы. Эксперты Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) стали консультантами проекта.

В рамках проекта предполагается переиздание старых и выпуск новых научно-популярных и образовательных книг. Рабочая группа при участии экспертов РГДБ в области детской литературы, психологов, популяризаторов науки и ученых сформировала список из более 100 книг – классиков и современных авторов.

«Специалисты Российской государственной детской библиотеки уверены, что книги, которые издаются в рамках «Библиотеки Десятилетия науки и технологий», обязательно заинтересуют детей и подростков, станут хорошим подспорьем подрастающему поколению в освоении и развитии наук и техники», – заявила Анжела Лебедева, первый заместитель директора РГДБ.

