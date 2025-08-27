Россиянам посоветовали простые привычки для улучшения памяти и внимания

Сегодня часто можно встретить людей, которые жалуются на забывчивость, трудности с концентрацией и ощущение усталости мозга. Причем не только среди пожилых, но и людей молодого возраста. О том, как укрепить когнитивное здоровье с помощью простых, но эффективных приемов, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Бэлла Шахмурзаева.

Она отметила, что причины снижения когнитивных способностей могут быть разными. Например, стресс, переизбыток информации и недостаток сна. Однако улучшить ситуацию можно, введя в свою жизнь нестандартные привычки для тренировки мозга. Врач назвала десять таких привычек.

Используйте «неудобную» руку. Простая смена привычного жеста активирует новые зоны мозга. Проговаривайте действия вслух. Это помогает лучше фиксировать внимание и снижает вероятность забывчивости. Закрепляйте информацию запахами и звуками. Ассоциации облегчают процесс запоминания. Меняйте маршруты и порядок дел. Ломка рутины стимулирует активность мозга. Делайте короткие паузы-медитации. Несколько секунд дыхательной концентрации снижают уровень стресса. Играйте с числами и словами. Придумайте историю из случайных цифр или слов — это тренирует память и креативность. Записывайте по три вопроса в день. Такая практика развивает аналитическое мышление. Развивайте слуховое внимание: закройте глаза и перечислите все звуки вокруг. Минутное письмо — выпишите все, что приходит в голову. Это разгружает рабочую память. Вносите новизну в жизнь: выучите новое слово, попробуйте новое блюдо или займитесь новым делом. Мозг особенно активно реагирует на новизну.

«Когнитивное здоровье напрямую зависит от того, насколько разнообразно мы используем мозг. Регулярные упражнения, даже самые простые, помогают укрепить память, внимание и ясность мышления. Включите хотя бы две привычки из этого списка в повседневную жизнь — и результат не заставит себя ждать», — резюмировала Шахмурзаева.

