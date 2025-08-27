На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа возможная причина задержания мэра Владимира

«Зебра ТВ»: мэра Владимира Наумова заподозрили в связях с «кладбищенской мафией»
Дмитрий Наумов/VK

Мэра города Владимир Дмитрия Наумова задержали из-за подозрений в связях с членами преступной группы, известной как «кладбищенская мафия». Об этом сообщили сразу несколько источников «Зебра ТВ» из властных структур и бизнес-сообщества региона.

Источник ТАСС в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил, что Наумов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Официальных комментариев от силовых и правоохранительных органов по поводу задержания Наумова пока не поступало.

Управление Следственного комитета по Владимирской области также отказалось комментировать ситуацию «Зебре ТВ», это может свидетельствовать, что заявление находится на согласовании у руководства.

Следственный комитет в мае возбудил уголовное дело о мошенничестве на кладбище в Улыбышево. По данным следствия, фигурантами дела стали десять человек, четверо из которых уже арестованы. Среди них –— и.о. руководителя МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» Никита Петрунин и замдиректора «ЦУГД» Сергей Ершов.

По версии следствия, «кладбищенская мафия» была связана с подмосковным городом Видное. С мая 2024 года по март 2025 года обвиняемые предлагали жителям Владимира платные услуги аффилированных фирм, включая копку могил и установку оград, используя ресурсы МУПа. При этом выручка от таких работ поступала частным лицам. Следствие отметило, что стоимость услуг была значительно завышена: за работы, рыночная цена которых составляет около 20 тысяч рублей, клиентов заставляли платить до 39 тысяч.

Силовики пришли в городскую администрацию утром 27 августа. Сотрудники ФСБ вскрыли приемную мэрии и ждали прихода главы города.

Ранее был назван годовой доход задержанного за взятки врио замгубернатора Курской области.

