Россиянина, поджигавшего полицейские машины, посадили на 12 лет

Северный флотский военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 21-летнего жителя Архангельска, поджигавшего автомобили полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Житель областного центра осужден на 12 лет лишения свободы за совершение террористического акта», — говорится в сообщении.

В апреле текущего года мужчина облил бензином четыре служебные машины архангельского УМВД и поджег их, причинив правоохранителям ущерб на сумму, превышающую 4,4 млн рублей.

После задержания он заявил, что совершить поджог его заставили мошенники, которые сначала обманом вынудили его перечислить им деньги, а затем заявили ему, что избежать уголовной ответственности он сможет, если спалит несколько машин.

До этого сообщалось о задержании в Красноярске школьницы, которая пыталась за деньги поджечь релейный шкаф на железной дороге. Ее отправили под домашний арест.

Ранее в Осетии задержали подозреваемого в планировании поджога самолета в аэропорту.