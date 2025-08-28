На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Геленджике порадовались самолету, который прилетел тушить пожар в лесу

Жительница Геленджика рассказала, что тушить пожар в лесу мешает сильный ветер
Pascal Rossignol/Reuters

В районе пожара под Геленджиком очень сильные порывы ветра, поэтому спасателям сложно бороться с огнем. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Елена. Она выразила надежду, что с ситуацией быстро поможет справиться направленный в зону ЧП самолет Бе-200.

«Я живу в Геленджике. Так же, как все, слежу за новостями и очень переживаю. Собирают добровольцев. У нас очень сильные порывы ветра, поэтому сложно бороться с огнем. Из города ничего не видно — это достаточно далеко от нас. Вообще там пожаров не бывает — труднопроходимый район, туриста нет. Все пожары от них. Там Щели к морю — только «дикари» отдыхают. Последняя информация: прилетел Бе-200, значит скоро все будет хорошо», — сказала Елена.

Возгорание в Краснодарском крае в районе Геленджика произошло после ночной атаки дронами. На территорию упали обломков сбитого украинского беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как рассказали в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, из зоны лесного пожара эвакуировали 23 человека с нудистского пляжа. На катере их доставили в Геленджик.

Спасатели МЧС привлекли к тушению самолет Бе-200 — воздушное судно помогает наземной группировке ликвидировать возгорание на 17 гектарах в районе села Криница. В состав группы входят отряд из Адыгеи и курсанты академии МЧС. Помимо этого, на место были направлены силы МЧС из Краснодарского края. В борьбе с огненной стихией также был задействован вертолет Ми-8.

Ранее МЧС показало кадры спасения застрявших из-за пожара туристов в Геленджике.

